كوريا الجنوبية تسجل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13 الفا و 745 حالة.

وجاءت 21 حالة لانتقال العدوى محليا من أصل الـ 34 حالة الجديدة، بينما كانت الـ13 حالة المتبقية قادمة من الخارج.

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 295 حالة بعد تسجيل وفاة شخص واحد يوم أمس وبلغت نسبة الوفيات بكورونا 2.15 بالمئة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 37 حالة إلى 12 الفا و 556.