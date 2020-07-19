وفيات "كورونا" حول العالم تتجاوز الـ 600 ألفاً



تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 600 ألف شخص على مستوى العالم، وجاء ذلك وفقا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبلغ عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم منذ بداية الجائحة، 600435، في حين بلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم 14 مليون و186 ألف و245 حالة، وفق سبوتنيك.

وما تزال الولايات المتحدة الدولة الأشد تضررا في العالم من حيث النسب المطلقة مع تسجيل 3697743 حالة.

وأظهر التقرير اليومي لمنظمة الصحة العالمية أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 602 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.