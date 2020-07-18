أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

برلين وباريس وروما تهدد بفرض عقوبات على منتهكي حظر التسليح في ليبيا

11:04 م السبت 18 يوليه 2020
برلين وباريس وروما تهدد بفرض عقوبات على منتهكي حظر التسليح في ليبيا

الجيش الليبي - أرشيفية

طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية، التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث السبت.

وقالت الدول في بيان مشترك أوردته (بوابة الوسط) الليبية اليوم السبت "نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

وأضاف: نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرًا أو برًّا أو جوًّا.

هذا المحتوى من

ليبيا إيطاليا ألمانيا فرنسا طرابلس

الخبر التالى:

الكويت تتجه لزيادة رسوم إقامات الوافدين وتأشيرات الالتحاق بعائل والزيارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رويترز: "الوفاق" تحرك مسلحين إلى محيط سرت