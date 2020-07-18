برلين وباريس وروما تهدد بفرض عقوبات على منتهكي حظر التسليح في ليبيا
طرابلس - (أ ش أ):
أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية، التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث السبت.
وقالت الدول في بيان مشترك أوردته (بوابة الوسط) الليبية اليوم السبت "نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".
وأضاف: نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرًا أو برًّا أو جوًّا.
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