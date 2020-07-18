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إخلاء صالة في مطار اورلي بفرنسا بعد اشتعال حافلة

02:06 م السبت 18 يوليه 2020
إخلاء صالة في مطار اورلي بفرنسا بعد اشتعال حافلة

مطار اورلي

باريس - (د ب أ):

ذكرت تقارير صحفية في فرنسا أنه تم إخلاء إحدى صالات مطار أورلي في العاصمة باريس بشكل مؤقت بسبب اشتعال حافلة.

وكتبت صحيفة "لو باريزيان" أن النيران اشتعلت في الحافلة صباح اليوم أمام الصالة رقم 4 في المطار الواقع جنوب باريس.

ووفقا للصحيفة، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، لكنها قالت إنه تم إخلاء الصالة مؤقتا بسبب التصاعد الكثيف للدخان.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الركاب وهم ينتظرون أمام مبنى المطار.

وأضافت الصحيفة أن الصالة أعيد فتحها بحلول ظهر اليوم، وقد تسبب الحادث في تأخير في حركة الطيران.

مطار اورلي فرنسا باريس حركة الطيران

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