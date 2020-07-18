إيران تسلم فرنسا الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

وكالات:

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها سلمت فرنسا الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة، التي تم إسقاطها قرب طهران في يناير الماضي، عن طريق الخطأ من قبل الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، محسن بهاروند، أن مسؤولين من هيئة الطيران المدني الإيرانية برفقة أحد القضاة نقلوا الصندوق الأسود إلى باريس، أمس الجمعة، على أن يبدأ الخبراء تحليل بياناته الاثنين المقبل.

كانت طائرة الركاب الأوكرانية، قد تحطمت بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار طهران، في 8 يناير الماضي، وقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

بعد أيام من الحادث، اعترفت إيران بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني بالخطأ خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري.