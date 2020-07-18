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كوريا الشمالية تطور لقاحاً لفيروس كورونا

10:18 ص السبت 18 يوليه 2020
كوريا الشمالية تطور لقاحاً لفيروس كورونا

كوريا الشمالية تطور لقاحاً لفيروس كورونا

كوريا الشمالية - (أ ش أ)

قال مجلس البحث العلمي في كوريا الشمالية، اليوم السبت، إنه يتم حاليًا تطوير لقاح للفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19).

وذكر موقع "ميراي" الذي تديره اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الكورية الشمالية، أن الباحثين يجرون حاليًا تجارب سريرية لتطوير اللقاح بجهود معهد طبي بيولوجي تابع لأكاديمية العلوم الطبية بواسطة (الإنزيم 2 المحول للانجيوتنسين).

وقالت كوريا الشمالية، إنها تأكدت من مناعة لقاحها المرشح وسلامته من خلال اختبارات على الحيوانات وإن التجارب السريرية قد بدأت من هذا الشهر، مشيرة إلى أن فرع الهندسة الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الحكومية يجري أيضًا بحثًا لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا.

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