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ولاية تكساس الأمريكية تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة بكورونا

01:54 ص السبت 18 يوليه 2020
ولاية تكساس الأمريكية تتخطى حاجز الـ 300 ألف إصابة بكورونا

أرشيفية

تكساس- (د ب أ):
تخطت ولاية تكساس الأمريكي حاجز الـ 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم الجمعة.

وتنضم تكساس بذلك إلى كل من كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك، التي سبق أن سجلت أعدادا مماثلة، حسب شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن سجلت الولاية 14 ألفا و780 إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد، كما سجلت 149 وفاة، وفقا لإحصاء (إن بي سي نيوز).

وكانت الولايات المتحدة ككل قد سجلت 73 ألفا و803 حالات إصابة جديدة في يوم واحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.​

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