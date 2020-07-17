صحيفة: واشنطن تدرس خفض التواجد العسكري في كوريا الجنوبية

واشنطن - (أ ش أ):

طرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خيارات على البيت الأبيض لخفض الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، وذلك في ضوء الخلافات بين البلدين بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سول زيادة المساهمة في تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد بشكل كبير، وفق ما أعلنه مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله: إن هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قامت بمراجعة واستعراض هيكل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في إطار إعادة النظر على نطاق أوسع في كيفية إعادة التمركز وتقليل التواجد العسكري للقوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

ورفض مسؤولو إدارة ترامب توضيح خطط الطوارئ لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية دون المستوى الحالي البالغ قوامه 28 ألفا و500 جندي أمريكي، وقالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص القوات.