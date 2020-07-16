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المملكة المتحدة: الروس حاولوا التدخل في انتخابات 2019

10:28 م الخميس 16 يوليه 2020
المملكة المتحدة: الروس حاولوا التدخل في انتخابات 2019

دومينيك راب

لندن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية دومينيك راب إن المملكة المتحدة تعتقد أن الروس حاولوا التدخل في الانتخابات العامة العام الماضي من خلال نشر الوثائق المتعلقة بالمحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونشر حزب العمال المعارض الوثائق في الصحف في 27 نوفمبر من العام الماضي، أثناء الحملة الانتخابية، وأشار إلى أن الحزب أظهر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون على استعداد لطرح خدمة الصحة الوطنية في البلاد على طاولة المحادثات.

وقال راب في بيان للبرلمان اليوم الخميس: "من المؤكد تقريبا أن جهات فاعلة روسية سعت للتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 من خلال الإسهاب في الوثائق الحكومية المسربة وتلك التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، عبر الإنترنت".

ولم يصل وزير الخارجية إلى حد اتهام الحكومة الروسية مباشرة بالوقوف وراء التسريب، وقال إنه "لا يوجد دليل على وجود حملة روسية واسعة النطاق" استهدفت الانتخابات.

وذكر راب أن هناك "تحقيقا جنائيا مستمرا"، دون أن يشير إلى هوية من يجريه أو ما إذا كان بشأن التسريب الأصلي للوثائق أو نشرها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المملكة المتحدة لم تقدم أي دليل. وأضافت في مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الخميس: "إذا كنت ستتحدث عن ذلك، فلتقدم الحقائق"، ووصفت اتهام المملكة المتحدة بأنه "ضبابي ومتناقض".

دومينيك راب روسيا

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