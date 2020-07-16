الجيش الليبي ينفي عقد اجتماع بين المشير حفتر ووفد أمريكي
بنغازي - (أ ش أ):
نفى المكتب الإعلامي للناطق باسم الجيش الوطني الليبي ما تردد من أنباء بشأن عقد اجتماع بين القائد العام للقوات المسحلة المشير خليفة حفتر ووفد أمريكي رفيع المستوى.
وأكد المكتب الإعلامي، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الخميس، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، مؤكدا أن قوات الجيش متمركزة وثابتة في مواقعها، مشددا على أن القيادة العامة لن تتاجر بدماء أبناءها وتضحيات الشعب وستظل الحصن الحصين الذي يحافظ على سيادة واستقلال الدولة وصون كرامتها وهيبتها والحفاظ على مقدراتها.
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