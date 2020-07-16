مصدر عراقي: انطلاق عملية أمنية لتعقب بقايا داعش

بغداد - أ ش أ

أعلن مصدر أمني عراقي في ديالي انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في بساتين الزور شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الخميس - إن قوة مشتركة من الحشدين العشائري والشعبي، بدأت بتنفيذ محاور عملية أمنية لتعقب فلول داعش في بساتين زور المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن العملية نفذت بناء على رصد استخباري من أجل القضاء على نشاط داعش وتدمير مضافاته.