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اليونان تطالب شركائها في الاتحاد الأوروبى الوقوف معها في مواجهة الاستفزازات التركية

02:39 ص الخميس 16 يوليه 2020
اليونان تطالب شركائها في الاتحاد الأوروبى الوقوف معها في مواجهة الاستفزازات التركية

نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان

أثينا - (د ب ا):
أكد نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان يوم الأربعاء لأعضاء حزب الديمقراطية الجديدة في البرلمان الأوروبى أنه يتعين على شركاء بلاده فى الاتحاد الأوروبى أن يتفهموا أن اليونان، وهى عضو فى الاتحاد، تواجه سلوكا متصاعدا، ومحاولة من جانب دولة غير عضو بالاتحاد من أجل اغتصاب حقوقها السيادية، وهى دولة فى الحقيقة، مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن رئيس كتلة نواب حزب الديمقراطية الجديدة بالبرلمان الأوروبى، ونائب رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبى البرلمانية فانجيليس ميماراكيس، أكدا للوزير ديندياس أنه تم إدراج قضية الاستفزازات التركية على جدول أعمال الجلسة الموسعة للبرلمان الأوروبى" حيث تم إبراز كافة أبعاد المشكلة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليونانية.

اليونان الاتحاد الأوروبى تركيا

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