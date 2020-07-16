السودان: تسجيل ١١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٩ وفيات

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، فيما تم شفاء 22 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 90 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في خمس ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 452 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و527 حالة، بينها 668 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5601 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.