العاهل الأردني يؤكد أهمية التنسيق العربي في سبيل مواجهة تداعيات كورونا

الأردن - (أ ش أ)

أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أهميّة التنسيق بين الدول العربية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها، بخاصة تأثيرها خلال الأشهر المقبلة على بعض الدول من ناحية المخزون الغذائي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن بيان صحفي للديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني أشار إلى أن المخاوف الإقليمية وحتى لدى دول أفريقية تكمن في تحدي الأمن الغذائي وعدم توفر المخزون الكافي في عام 2021، مضيفًا أنه "بالنسبة للأردن لدينا مخزون غذائي يكفي لمدة عام بشكل متقدّم عن بعض دول الإقليم".

وشدد العاهل الأردني على أهمية التعاون بين دول الإقليم في مواجهة التداعيات التي ستخلفها جائحة كورونا، قائلاً:"نحن مستعدون للمساعدة، ويجب التعاون بيننا كدول إقليمية والعمل على حماية بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون أولوية لعام 2021".