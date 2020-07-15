قناع من جامعة "تورونتو" يبطل مفعول فيروس كورونا

كندا - (أ ش أ)

تمكن باحثون في جامعة "تورونتو" الكندية، من ابتكار قناع خاص يمكنه إبطال مفعول فيروس كورونا في عدة دقائق، في تقدم كبير في المعركة ضد الجائحة.

وأوضح الباحثون الكنديون في بيان صدر من جامعة "تورونتو" أن القناع الذي يحمل اسم "تريو ميد أكتيف" والمصنوع في مصنع في مقاطعة كيبيك، يقضي على 99% من الفيروس في وقت قصير جدا لا يتجاوز دقائق معدودة.

وقال بيير جان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيوميديكال انكوربيريشن" المصنعة للقناع إن "تريو ميد أكتيف" يوفر حماية للشخص الذي يرتديه حيث أن السطح الخارجي للقناع يعمل على قتل الفيروس وبالتالي يقلل جدا من فرص الإصابة بالعدوى.

وأضاف أن الشركة أنفقت ملايين الدولارات في تطوير تكنولوجيا مضادة للميكروبات يمكن استخدامها في الأقنعة.

واستخدم علماء جامعة "تورونتو"، بقيادة البروفيسور سكوت جراي-أوين من قسم علم الوراثة الجزيئي في كلية الطب، مختبرات القسم الثالث الخاص بأعضاء هيئة التدريس في الكلية لاختبار فعالية طلاء القناع المضاد للميكروبات.