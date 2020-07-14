الصحة العالمية: نعمل على توفير لقاح كورونا بسعر مدعوم للدول الفقيرة

وكالات

أعلنت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية الإقليمية للأمريكتين، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تعمل على ضمان حصول دول أمريكا اللاتينية الفقيرة للقاح لفيروس كورونا المستجد، "مدعومًا" بسعر معقول بمجرد توفره، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت إتيان في إفادة صحفية عبر الإنترنت، إن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، تعمل على ضمان حصول البلدان الأكثر هشاشة في المنطقة على لقاح كوفيد-19 على أساس مدعوم وبأسعار معقولة.

وتحول السباق العالمي للوصول إلى لقاح وعلاجات فيروس كورونا إلى معركة بين أغنى دول العالم حيث تشتري الدول الغنية مخزونًا محدودًا من الأدوية أو تشتري إمدادات مستقبلية من أكثر اللقاحات المحتملة الواعدة.

وقال الخبراء إنه في حين أن التوصل إلى لقاح قد يكون بعيدا بعض الشيء، فإن دول أمريكا اللاتينية ذات الميزانيات الصغيرة ستعاني في هذه المنافسة.

وأصبحت منطقة أمريكا اللاتينية أحدث بؤرة لجائحة فيروس كورونا، وتجاوز عدد الوفيات جراء كورونا فيها، أمس الاثنين، أمريكا الشمالية لأول مرة منذ بدء تفشي المرض.

وتعاني دول كثيرة في أمريكا اللاتينية من الفقر وتواجه أنظمتها للرعاية الصحية صعوبات، ووفقًا لبيانات رويترز، سجلت المنطقة 3.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا وأكثر من ١٤٦ ألفا وفاة.