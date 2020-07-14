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القوات الأمريكية تنسحب من 5 قواعد عسكرية في أفغانستان

04:07 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
القوات الأمريكية تنسحب من 5 قواعد عسكرية في أفغانستان

القوات الأمريكية

كابول- (د ب أ):

انسحبت القوات الأمريكية من 5 قواعد عسكرية في أفغانستان بناء على بنود اتفاق وقعته واشنطن مع طالبان في أواخر فبراير، حسبما أكد الجانبان اليوم الثلاثاء.

ولم يكشف الجانبان عن الموقع الدقيق للقواعد التي تم إخلاؤها، لكن المعلومات التي قدمها مسؤولون أفغان وأمريكيون تشير إلى أن الجنود غادروا القواعد في مقاطعات هلمند وأوروزجان وباكتيكا ولغمان.

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على إن تترك القوات الأمريكية خمس قواعد وأن تخفض مستوى قواتها إلى 8600 فرد خلال 135 يوما – وانتهت المهلة أمس الاثنين.

ورحبت حركة طالبان بالخطوات، لكنها اتهمت الجيش الأمريكي بتنفيذ ضربات جوية في مناطق "خارج مناطق القتال النشطة".

وأكد مبعوث السلام الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد اليوم الثلاثاء أن واشنطن نفذت المرحلة الأولى من التزاماتها بموجب الاتفاق.

لكن خليل زاد انتقد ارتفاع مستوى العنف في البلاد وأدان هجوم لطالبان على عاصمة إقليمية أمس الاثنين أسفر عن مقتل 12 من أعضاء وكالة الاستخبارات الأفغانية وجرح 63 آخرين، مضيفا أنه يتعارض مع التزام طالبان بالحد من العنف.

وقال المسؤول الأمريكي إنه في المرحلة التالية من التنفيذ، سوف يدفع من أجل إكمال الإفراج المستمر عن المحتجزين بشكل متبادل بين الحكومة الأفغانية والمسلحين، والحد من العنف، والوفاء الكامل بالتزامات طالبان لمكافحة الإرهاب وبدء محادثات السلام في أفغانستان التي يمكن أن تنهي في نهاية المطاف عقودا من الحرب في البلاد.

القوات الأمريكية قواعد عسكرية أفغانستان حركة طالبان

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