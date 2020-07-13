ترامب: نعمل على وقف أعمال العنف التي اندلعت في مظاهرات "حياة السود مهمة"

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إدارته تعمل على وقف أعمال العنف التي اندلعت مع المظاهرات التي نظمتها حركة "حياة السود مهمة".

وتابع ترامب، أن هناك ٨٨ عملية إطلاق نار رصدته السلطات خلال الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه طالب حكام الولايات بإبلاغه حال عدم سيطرتهم على الأمور، للدفع بقوات جديدة للسيطرة على تلك الأعمال.

وأكد أن عمليات إطلاق النار تعددت وزادت بشكل كبير وأن إدارته لن تسمح باستمرارها.