قرقاش يدعو إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت
(وكالات):
أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش أن بلاده تدعو مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت ممكن.
وشدد قرقاش من جانب آخر، في تغريدة بالخصوص على "أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وتعهد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بمواصلة "العمل السياسي والدبلوماسي، والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".
يذكر أن استئناف تصدير النفط الخام الليبي لا يزال موضع تجاذب بين طرفي الصراع في ليبيا، ولم يحسم حتى الآن على الرغم من النجاح مؤخرا في تحميل ناقلة نفط من ميناء السدرة.
الخبر التالى:فيضانات قياسية في وسط وشرق الصين تودي بعشرات الأشخاص
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
82070
عدد المصابين
-
24419
عدد المتعافين
-
3858
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
561617
عدد الوفيات
إعلان