قرقاش يدعو إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت

(وكالات):

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش أن بلاده تدعو مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت ممكن.

وشدد قرقاش من جانب آخر، في تغريدة بالخصوص على "أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وتعهد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بمواصلة "العمل السياسي والدبلوماسي، والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".

يذكر أن استئناف تصدير النفط الخام الليبي لا يزال موضع تجاذب بين طرفي الصراع في ليبيا، ولم يحسم حتى الآن على الرغم من النجاح مؤخرا في تحميل ناقلة نفط من ميناء السدرة.