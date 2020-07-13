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وزير الصحة الألماني: خطر حدوث موجة ثانية من كورونا حقيقي

12:09 م الإثنين 13 يوليه 2020
وزير الصحة الألماني: خطر حدوث موجة ثانية من كورونا حقيقي

وزير الصحة الألماني ينس شبان

برلين - (د ب أ):

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، داعيا بشدة إلى الالتزام بقواعد الحماية.

وقال شبان اليوم الاثنين في برلين خلال فعالية مشتركة مع رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر: "خطر حدوث موجة ثانية حقيقي"، داعيا المواطنين إلى البقاء حذرين خلال فترات العطلات وعدم التعامل بتعال مع الأمر.

كما ناشد شبان المواطنين الالتزام بالمسافة الآمنة وإجراءات النظافة وارتداء الكمامات.

وفي إشارة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث أثار مئات السائحين الألمان استياء مؤخرا بسبب مشاركتهم في احتفالات دون مراعاة لإجراءات الوقاية، أعرب شبان عن قلقه، مؤكدا ضرورة الحذر من أن يتفشى الوباء في منطقة بالرمان هناك مجددا مثلما حدث في منتجع إشجل النمساوي، موضحا أن الخطر يرتفع في الأماكن التي يتم تنظيم احتفالات جماعية بها، كما يزيد الخطورة نقل العدوى خلال العودة على متن طائرات أو إلى العائلة في المنزل.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات في منتجع إشجل النمساوي أصبحت إحدى بؤر انتشار لفيروس كورونا المستجد، أيضا في ألمانيا.

ينس شبان فيروس كورونا معهد روبرت كوخ

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