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مسؤول بالاتحاد الأفريقي: الاتفاق حول النقاط العالقة بشأن سد النهضة أصبح قاب قوسين أو أدنى

10:36 م الأحد 12 يوليه 2020
مسؤول بالاتحاد الأفريقي: الاتفاق حول النقاط العالقة بشأن سد النهضة أصبح قاب قوسين أو أدنى

مفاوضات سد النهضة

وكالات

قال المهندس راشد عبد الله علي المدير التنفيذي لمفوضية الطاقة بالاتحاد الأفريقي، إن الاتفاق حول النقاط العالقة بين الدول الثلاث في مفاوضات سد النهضة أصبح قاب قوسين أو أدنى مشيرًا إلى دخول الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا كوسيط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ودعا راشد إلى الاستعداد للتغيير الذي سيحدثه السد في الحياة حول النيل الأزرق والنيل إلى حدود مصر، وقال "علينا أن ندير حوار علمي مجتمعي لنجهز أنفسنا لتشغيل سد النهضة ونعرف كيف نخطط للمستقبل، وهنالك مشاريع ضخمة تحتاج قيادة الحكومة"
وزعم أن التغيير الذي سيحدث في السودان من قيام سد النهضة بأنه إيجابي في مجمله مع بعض الآثار السالبة.

وعن سلبيات سد النهضة على السودان قال إزها تتمثل فى فقدان 50٪ من الجروف والتي تقدر بـ ٥٠ الف فدان من جملة ١٠٠ الف فدان و هي أراضي كانت تغمر بمياه النيل و تزرع بالخضروات في الصيف و فقدان مياه النيل لنسبة مقدرة من الطمي التي كان يعتمد عليها في تخصيب الأرض.

الاتحاد الافريقي سد النهضة راشد عبد الله

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