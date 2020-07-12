حريق ضخم على ظهر سفينة حربية أمريكية (فيديو)

وكالات

شب حريق على ظهر السفينة الحربية الأمريكية "بونهوم ريتشارد"، في مدينة سان دييجو، اليوم الأحد، إثر وقوع انفجار.

وقالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب على ظهر السفينة.

#USA 🇺🇸 | Un incendie est en cours sur l’USS Bonhomme Richard dans le port de San Diego. Une explosion aurait eu lieu sur le navire et des marins seraient blessées. pic.twitter.com/KzBbpqMkL9 — C O U P S U R E (@COUPSURE) July 12, 2020

وأضافت إدارة الانقاذ من الحرائق أن الانفجار أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

وأظهرت مشاهد مصورة من مكان الحريق العديد من رجال الإطفاء يقتحمون الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية.

وأفادت إدارة الإطفاء على "تويتر" بأن "الانفجار أدى لإصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد".

وأكدت أنها تتعاون مع إدارة الإطفاء الاتحادية لمعرفة مصير كل البحارة وتطهير المنطقة.