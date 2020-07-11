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تحمل معدات لوجستية.. مسلحون يحرقون شاحنات تابعة للقوات الأمريكية في العراق

09:35 م السبت 11 يوليه 2020
تحمل معدات لوجستية.. مسلحون يحرقون شاحنات تابعة للقوات الأمريكية في العراق

القوات الأمريكية

وكالات

أفادت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ مساء اليوم السبت، بأن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات تابعة للقوات الأمريكية، وكانت تحمل معدات لوجستية بين مدينتي السماوة والديوانية في العراق.

وذكر مصدر لسكاي نيوز، أن المسلحون أنزلوا السائقين وأحرقوا الشاحنات وهي في طريقها للقوات الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق من اليوم السبت، على عزمه ملاحقة العصابات الإرهابية في البلاد، وحماية المواطنين.

وقال خلال زيارته إلى محافظة ديالي، للإشراف على انطلاق المرحلة الرابعة لعملية عسكرية باسم "أبطال العراق": "نحيي جهود قواتنا وهي تلاحق أهدافًا عالية الأهمية للعدو والخلايا النائمة التي تشكل تهديدًا على عدد من المناطق".

القوات الأمريكية العراق أمريكا

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