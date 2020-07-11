أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج

07:46 م السبت 11 يوليه 2020
السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج

وزارة الصحة السعودية

الرياض - (د ب أ)

دعت وزارة الصحة السعودية، المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

ونصحت وزارة الصحة السعودية، بعدم السفر حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن الرذاذ ينقل فيروس كورونا المستجد، إذ أن الرذاذ يعد أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية أن فيروس كروونا ينتقل عن طريق الهواء.

وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

الخبر التالى:

يطالبون لقاء الرئيس.. مظاهرات في جنوب تونس تنديدًا بمقتل شاب على يد قوات الجيش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12507849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شرط أمام الزمالك وهذا موقف الأهلي.. بيان رسمي عن تسجيل "نادي القرن"