البرازيل: إجمالي إصابات كورونا 8ر1 مليون والوفيات 70398
برازيليا- (د ب أ):
بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 8ر1 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء تفشي الوباء وصل إلى 70 ألفا و398 حالة وفاة.
وتعافى 22ر1 مليون من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.
وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل حوالي 19 أسبوعا.
الخبر التالى:دفن 9 آخرين من ضحايا مذبحة سربرنيتشا في الذكرى الـ25
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
80235
عدد المصابين
-
23274
عدد المتعافين
-
3702
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12507849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560460
عدد الوفيات
إعلان