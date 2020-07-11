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المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 289 ألفا و174 حالة والوفيات 34 ألفا و191

04:18 م السبت 11 يوليه 2020
المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 289 ألفا و174 حالة والوفيات 34 ألفا و191

المكسيك

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 289 ألفا و174 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و191 حالة . وتعافى 225 ألفا و356 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 19 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.

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