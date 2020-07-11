الخارجية الفلسطينية: إجلاء المواطنين العالقين في شيكاغو 28 يوليو
رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسيير طائرة إلى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجلاء العالقين الفلسطينيين في 28 يوليو الجاري.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت - إن فريق عملها المصغر، والفريق المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أفادا بأن "الطائرة ستسيّر في التاريخ المذكور لإجلاء العالقين من شيكاغو".
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