الخارجية الفلسطينية: إجلاء المواطنين العالقين في شيكاغو 28 يوليو

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسيير طائرة إلى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجلاء العالقين الفلسطينيين في 28 يوليو الجاري.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت - إن فريق عملها المصغر، والفريق المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أفادا بأن "الطائرة ستسيّر في التاريخ المذكور لإجلاء العالقين من شيكاغو".