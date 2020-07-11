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النمسا تسجل 74 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

01:06 م السبت 11 يوليه 2020
النمسا تسجل 74 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في النمسا

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت، انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، إذ تم تسجيل 74 حالة فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء مرة أخرى.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات فى النمسا بلغ 18 ألفا و783 حالة، تعافى منها 16 ألفا و864 حالة بينما توفى 706 حالات، مشيرة إلى أن معظم الإصابات الجديدة فى ولاية النمسا العليا إذ بلغت 36 إصابة تلتها العاصمة فيينا مسجلة 17 إصابة، بالإضافة إلى ست حالات فى كارينثيا وخمس فى النمسا السفلى وأربع حالات فى ستيريا وثلاث فى كل من سالزبورج وتيرول.

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