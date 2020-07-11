أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

سانا: إصابة 4 سوريين جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

10:31 ص السبت 11 يوليه 2020
سانا: إصابة 4 سوريين جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

انفجار سيارة مفخخة ارشيفية

دمشق- (أ ش أ):

أصيب 4 سوريين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب؛ ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وأشارت إلى أن المناطق التي بها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي تنتشر فيها مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.

هذا المحتوى من

انفجار سيارة مفخخة ريف حلب الارهاب الحرب في سوريا

الخبر التالى:

اليوم السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لردع نظام طهران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 80235

    عدد المصابين

  • 23274

    عدد المتعافين

  • 3702

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد: أسبوع حار والعظمى تصل لـ43 في هذه المناطق