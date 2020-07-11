افتتاح معرض دولي للسيارات عبر الإنترنت شمال شرقي الصين بسبب "كورونا"

بكين- (أ ش أ):

افتتحت الصين الدورة الـ17 من معرض "تشانغتشون الدولي للسيارات" في مدينة تشانغتشون عاصمة مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، حيث يتم عرض أكثر من 1400 سيارة جديدة.

ويقام المعرض، الذي يستمر 10 أيام عبر الإنترنت، على مساحة 150 ألف متر مربع في الموقع الرئيسي، فيما سيتم نشر مقاطع فيديو قصيرة بالإضافة إلى عروض البث الحي على منصات تبادل مقاطع الفيديو مثل منصة "كوايشو" ومنصة "دويين" المعروفة باسم تيكتوك.. وسيشارك مذيعو إنترنت مشهورون في هذه الأنشطة، التي تركز على مركبات الطاقة الجديدة والسيارات الفاخرة.

وقال رئيس لجنة تشانغتشون بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "شيوي هواي وو" –في تصريح اليوم- إن المعرض سيسلط الضوء على تكنولوجيات متقدمة تشمل القيادة الذاتية وتكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وأضاف أن المعرض سيساعد على دفع مبيعات الطرازات الجديدة من السيارات ويقلل المخزون الفائض من خلال عرض تكنولوجيات ومنتجات جديدة، بما يحفز الاستهلاك في السلسلة الصناعية الكاملة للسيارات ويدفع التوظيف ويعزز الحيوية الاقتصادية.