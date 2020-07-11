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عدد الإصابات بكورونا في الهند يتجاوز 800 ألف حالة

08:17 ص السبت 11 يوليه 2020
عدد الإصابات بكورونا في الهند يتجاوز 800 ألف حالة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند 800 ألف إصابة بعد تسجيل أكبر زيادة يومية والتي بلغت 27114 خلال الساعات الـ24 الماضية، مما دفع نحو 12 ولاية إلى فرض إغلاق جزئي في المناطق التي تشكل خطرا كبيرا.

ورفعت الحصيلة اليومية الجديدة إجمالي حالات الإصابة إلى 820916 إصابة. كما سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 519 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 22123 وفاة.

وتزايدت حالات الإصابة لترتفع الحصيلة الإجمالية من 600 ألف إصابة إلى أكثر من 800 ألف إصابة في 9 أيام.

وقالت الوزارة إن معدل التعافي مستمر في التحسن حيث تجاوز 62 بالمئة.

يذكر أن 8 من بين ولايات الهند الـ28، ومن بينهم الأكثر تضررا ماهاراشترا وتاميل نادو ونيودلهي، شهدت تسجيل نحو 90 بالمئة من حالات الإصابة الإجمالية في الهند.​

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