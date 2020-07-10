الصحة العالمية: مراجعة الاستجابة لفيروس كورونا لن تعرقل عمل المنظمة
(وكالات):
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه على ثقة من أن مراجعة تم الإعلان عنها يوم الخميس لتعامل المنظمة مع جائحة فيروس كورونا لن تتداخل مع استجابتها للمرض.
وأضاف أن قرار فتح التحقيق ”يعطيني المسؤولية فعليا، وهو أمر مهم للغاية، حتى يتسنى لنا التصرف بشكل متوازن لئلا يؤثر التقييم على الاستجابة“ للمرض.
وقال في بيان عبر الإنترنت من جنيف ”شعرنا بأن البدء فيه الآن يمكن أن يساعد في الواقع في فهم ... كيف تتم الاستجابة بالكامل“.
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