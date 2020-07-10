الفلبين تسجل 42 وفاة جديدة بكورونا
مانيلا- (د ب أ):
أعلنت الفلبين اليوم الجمعة تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يومي للوفيات، ولكنها أشارت إلى أن بعض حالات الوفاة وقعت في يونيو وأوائل الشهر الجاري.
وقالت وزارة الصحة إن هذه الوفيات تم الإبلاغ عنها، أو تأكيدها، وقد أضيفت إلى الحصيلة الآن. وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1360 .
وأعلنت الوزارة أيضا تسجل 1233 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 52 ألفا و914 حتى اليوم الجمعة.
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