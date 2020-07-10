أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الفلبين تسجل 42 وفاة جديدة بكورونا

02:57 م الجمعة 10 يوليه 2020
الفلبين تسجل 42 وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

أعلنت الفلبين اليوم الجمعة تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يومي للوفيات، ولكنها أشارت إلى أن بعض حالات الوفاة وقعت في يونيو وأوائل الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة إن هذه الوفيات تم الإبلاغ عنها، أو تأكيدها، وقد أضيفت إلى الحصيلة الآن. وبهذا يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1360 .

وأعلنت الوزارة أيضا تسجل 1233 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 52 ألفا و914 حتى اليوم الجمعة.

الفلبين كوفيد-19 فيروس كورونا وزارة الصحة

الخبر التالى:

دراسة ألمانية: كورونا يصيب القلب أيضا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا