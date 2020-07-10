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المسماري: أردوغان يحلم بالسيطرة على النفط الليبي

12:44 م الجمعة 10 يوليه 2020
المسماري: أردوغان يحلم بالسيطرة على النفط الليبي

اللواء أحمد المسماري

بنغازي- (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مازال متمسك بحلم السيطرة على النفط الليبي.

وقال المسماري، في تصريحات أوردتها بوابة افريقيا الاخبارية- اليوم الجمعة، أن ميليشيات الوفاق بدأت تحشد قواتها لتجهيز عملية عسكرية واسعة وتحقيق أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي".

وأشار المسماري إلى أن قوات الجيش الليبي جاهزة لأي عمل عسكري لردع تركيا وميليشيات السراج، مشيرا إلى أن تركيا قامت بإنزال معدات عسكرية في موانئ المنطقة الغربية ومطاراتها.

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أحمد المسماري أردوغان النفط الليبي

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