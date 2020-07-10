الاحتلال يعيد إغلاق أحياء مع تسجيل عدد قياسي من إصابات كورونا

تل أبيب (د ب أ)

أعادت حكومة الاحتلال إسرائيلي اليوم الجمعة فرض الإغلاق، لمدة أسبوع، على عدة أحياء في خمس مناطق، بينها القدس، بدءا من بعد ظهر اليوم، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه جرى تأكيد عدد إصابات كورونا قياسي في البلاد بواقع 1464 خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية حتى أمس الخميس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر 35 ألفا و500.

وجاء رد الفعل بإعادة فرض قيود على حرية التنقل في القدس وبيت شيمش والرملة واللد وكريات ملاخي، بحسب ما ذكرته الوزارة.