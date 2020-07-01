الشرطة الإيطالية تضبط كمية قياسية من أقراص الأمفيتامين قادمة من سوريا

روما- (بي بي سي):

صادرت الشرطة الإيطالية كمية قياسية من أقراص " الأمفيتامين" بلغت 14 طنا على شكل 84 مليون من حبوب الكبتاغون قادمة من سوريا.

و قالت الشرطة في بيان لها إنها عثرت على الأقراص الممنوعة من التداول داخل ثلاث حاويات في مرفأ "ساليرنو" جنوب نابولي ، و ذكرت الشرطة أن القيمة السوقية للكمية المصادرة تبلغ مليار يورو .

السلطات الإيطالية رجحت أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا هو من يقف وراء عملية التهريب.

و عرفت "الأمفيتامينات " كعقار شائع و منشط و مكمل غذائي في فترة الستينيات قبل أن يتم حظرها في بلدان عديدة ، بعد أن أظهرت خصائص إدمانيه عالية ما دفع لتخفيض استخداماتها الطبية ووضعها على قائمة العقارات المراقبة و المحظورة ،وتعد ”الأمفيتامينات“ من المنشطات النفسية، ويؤدي استعمالها إلى إثارة مراكز الجهاز العصبي المركزي.