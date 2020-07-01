رئيس وزراء بريطانيا: لن نعترف بأي تغيير لخطوط 1967

رام الله- (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسن أن بلاده لن تعترف بأي تغيير لخطوط 1967، وأن مخطط الضم الإسرائيلي لأراض من الضفة الغربية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وقال جونسو، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، على صدر صفحتها الأولى اليوم الأربعاء - إنه يريد أن يرى حلاً عادلًا لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، معربًا عن أمله بألا يتم تنفيذ المخطط الإسرائيلي بالضم.. متابعا: "وإذا حدث ذلك، فإن بريطانيا لن تعترف بأي تغيير لخطوط 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الجانبين".

وتابع رئيس الوزراء بريطاني "ومثل الكثير من الإسرائيليين، أشعر بالإحباط أيضًا لأن محادثات السلام انتهت بالفشل .. بينما أتفهم الإحباط الذي يشعر به كلا الجانبين .. من الضروري أن نستخدم طاقة هذه اللحظة للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى والسعي للتوصل إلى حل .. سوف يتطلب الأمر التنازل من جميع الجهات".