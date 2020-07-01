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هولندا: إصابات كورونا 50 الفا و483 والوفيات 6132

11:19 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
هولندا: إصابات كورونا 50 الفا و483 والوفيات 6132

كورونا في هولندا

امستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 50 ألفا و483 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6126 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 17 أسبوعا.

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