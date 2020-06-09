الري السودانية: ملء وتشغيل سد النهضة أساس نقاش الاجتماعات الثلاثية المقبلة

وكالات

أصدرت وزارة الري السودانية، مساء اليوم الثلاثاء بيان تعليقا حول الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد اليوم بشأن سد النهضة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الاجتماع الثلاثي عقد بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الإتحاد الأوربي وجنوب أفريقيا.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن الاجتماع جاء بناءا على مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وأوضح أن الاجتماعات الثنائية بين السودان ومصر من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى تكللت بتحديد موعد الاجتماع الذي عقد اليوم.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش بندين أساسيين، الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، والمسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدا.

وأكد أن الاجتماع تم بروح إيجابية وكان النقاش مثمرا وأعرب عن آمله في أن تتواصل تلك الروح للوصول إلى توافق في القضايا العالقة.

وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات اليومية ما عدا يومي الجمعة والأحد، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية، كما تم التوافق على أن تتم عملية التفاوض عبر تقنية الفيديو كونفرنس، على أن يتم التقييم يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

وردا على سؤال حول إعلان إثيوبيا نيتها ملء بحيرة السد الشهر المقبل، قال وزير الري إن هذا جزء أساسي من التفاوض الذي نجريه الآن - ليس هناك تفاصيل ولكن هذا لب ما نتفاوض حوله الآن - وجدد التأكيد على أن الموقف الرسمي السوداني يساند مصالح السودان لأنه مبنيا على الرأي الفني، والمصلحة السودانية.

وقال: "أحيانا تتطابق هذه المصلحة مع إثيوبيا وأحيانا مع مصر" مؤكدا أن المصالح السودانية لا تتعارض مع المصالح المصرية أو الإثيوبية.