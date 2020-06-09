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فرنسا تسجل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا

09:52 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
فرنسا تسجل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

باريس - أ ش أ

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 29296.

وأشار بيان لمديرية الصحة الفرنسية - أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إلى أن هذه الحصيلة تتوزع بين 18916 وفاة في المستشفيات و10384 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الاجتماعية، مؤكدًا مواصلة تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض "كوفيد-19" في المستشفيات، ليبلغ 11961 حالة اليوم.

وأكدت مديرية الصحة الفرنسية، تراجع عدد الحالات الحرجة على مدار الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات انخفض من 1024 الاثنين حتى 955 حالة.

أما عدد الإصابات بالفيروس، فكشفت وكالة الصحة العامة الفرنسية الثلاثاء، عن 403 حالات جديدة مسجلة لترتفع الحصيلة العامة للإصابات إلى 154591 منذ بداية الجائحة.

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فيروس كورونا فرنسا مديرية الصحة الفرنسية كوفيد 19

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