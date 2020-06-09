السعودية تنفي مشاركة إسرائيل في مشروع "نيوم" الاقتصادي

وكالات:

دحضت السعودية صحة تغريدتين نُسِبتا لحساب عبر تويتر يزعم أنه تابع لسفارتها في واشنطن، تحدثت في إحديهما عن تعاونها مع شركة إسرائيلية في مشروع "نيوم" الاقتصادي الضخم.

وكتب مدير المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بواشنطن، سعود كابلي، عبر تويتر: "بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مُفعّل منذ عام 2018".

وأضاف كابلي أنه "لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وأن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلًا"، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحساب المذكور". كما أرفق مع التغريدة صورة من الحساب.

بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعل منذ عام ٢٠١٨ وأنه لم يتم الموافقة على اصدار التغريدتين الأخيرتين وأن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. pic.twitter.com/XeSkEnyzNU — سعود كابلي (@saudkabli) June 8, 2020

كان حساب يحمل اسم (ArabiaNow@) عبر تويتر نشر تغريدتين، ذكرت الأولى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تولي شركة إسرائيلية مهمة نظم المعلومات في مشروع "نيوم" في شمال غربي المملكة، والأخرى تحدثت عن استثمار العائلة المالكة في مشروعات تابعة لشركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت شركة "كورفيس" التي تدير الحساب، إنه غير نشط منذ يناير 2018، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت شركة العلاقات العامة والإعلام، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، إلى أن "الحساب تم اختراقه صباح أمس الاثنين، وأن المخترق نشر عدة تغريدات خاطئة تمت إزالتها لاحقا".