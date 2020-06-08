كوريا الشمالية تعلن أنها ستقطع الاتصال تماما مع جارتها كوريا الجنوبية

وكالات:

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية أنها ستقطع الاتصال تماما مع جارتها كوريا الجنوبية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

هذا وكانت تقارير صحفية، كشفت أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أوعز لشقيقته النافذة، كيم يو جونج، بأن تتولى ملف العلاقات مع كوريا الجنوبية.

وبحسب موقع "شوسن إلبو" الكوري الجنوبي، فإن هذه المهمة كانت حكرا على مسؤولين كبار في ما يعرف بإدارة الجبهة الموحدة أو الجيش.

لكن مسؤولين سابقين في استخبارات كوريا الجنوبية، يرجحون أن يكون كيم قد كلف شقيقته بهذه المهمة، بينما انصرف هو إلى إعادة هيكلة النظام في البلاد.

وفي هذا السياق، أصدرت شقيقة الزعيم، مؤخرا، بيانا تدين فيه ما قالت إنه فشل كوري جنوبي في ردع الناشطين الذين يبعثون برسائل دعاية صوب الشمال، وحذرت من تبعات كبيرة لهذه الأمور.

وأصبحت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أكثر تناقلا لتصريحات شقيقة الزعيم بشأن كوريا الجنوبية، وهي مواقف لا يمكن أن تصدر بدون مباركة كيم جونج أون، وفق خبراء.