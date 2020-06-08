أبوظبي تعلن تمديد حظر التنقل منها وإليها لمدة أسبوع للوقاية من كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم الاثنين، تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة لمدة أسبوع جديد، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، إن حظر التنقل يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويأتي هذا الاجراء مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، أعلنت عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من 2 يونيو لمدة أسبوع.

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات اليوم عن تسجيل 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة تم عزلها، وتتلقى الرعاية الصحية ليصل مجموع الحالات في الدولة إلى 39376 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث باسم حكومة الإمارات خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين إن مستشفيات الدولة سجلت وفاة 5 أشخاص من المصابين بالفيروس، ليصل عدد الوفيات المسجل في الدولة إلى 281 حالة وفاة.

كما تم الإعلان عن وصول حالات الشفاء في الإمارات إلى 22275 حالة، وذلك بعد شفاء 469 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وأشارت الضحاك إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس والتي ما زالت تتلقى العلاج بناء على الأرقام الجديدة بلغ 16820 حالة