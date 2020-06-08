السلطات الألمانية تحقق في تهديدات بالهجوم على مسلمين
تسيله - (د ب أ):
تجري السلطات الألمانية تحقيقات ضد شاب منحدر من مدينة هيلدسهايم الألمانية أعرب في دردشة عبر الإنترنت عن رغبته في شن هجوم يودي بحياة العديد من الأفراد.
وأعلن الادعاء العام في مدينة تسيله الألمانية صباح اليوم الاثنين أن المتهم، 21 عامًا، أشار خلال الدردشة إلى مرتكب الهجوم اليميني المتطرف في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، معلنا أن هدفه هو قتل مسلمين.
وبحسب البيانات، عثرت السلطات في منزل المتهم على أسلحة. وتم إخراج المتهم من زنزانة الشرطة لإيداعه السجن الاحتياطي. وتتولى الهيئة المركزية لمكافحة الإرهاب التحقيقات في القضية.
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