تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها من القادمين من خارج البلاد.
وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن العدد الإجمالي للمصابين في الصين ارتفع بذلك إلى 83 ألفا و 40 شخصا من بينهم 4 الاف و 634 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصناعية بوسط الصين في أواخر العام الماضي.
وألغت الصين قيود الإغلاق بشكل متزايد مع الانخفاض الحاد في عدد حالات الإصابة.
الخبر التالى:كوريا الجنوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
32612
عدد المصابين
-
8535
عدد المتعافين
-
1198
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7055609
عدد المصابين
-
3446874
عدد المتعافين
-
403755
عدد الوفيات
إعلان