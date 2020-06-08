حصيلة كورونا في العالم تقترب من ٧ ملايين إصابة

واشنطن - (د ب أ)

بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد، نحو 6 ملايين و952 ألفا و505 حالات، حتى مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أسفر مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة 401 ألف و87 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم