حصيلة كورونا في العالم تقترب من ٧ ملايين إصابة
12:45 ص الإثنين 08 يونيو 2020
واشنطن - (د ب أ)
بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد، نحو 6 ملايين و952 ألفا و505 حالات، حتى مساء اليوم الأحد.
جاء ذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
كما أسفر مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة 401 ألف و87 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم
الخبر التالى:عقيلة صالح: إعلان القاهرة أفضل الحلول للأزمة الليبية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
32612
عدد المصابين
-
8535
عدد المتعافين
-
1198
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7055609
عدد المصابين
-
3446874
عدد المتعافين
-
403755
عدد الوفيات
إعلان