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حصيلة كورونا في العالم تقترب من ٧ ملايين إصابة

12:45 ص الإثنين 08 يونيو 2020
حصيلة كورونا في العالم تقترب من ٧ ملايين إصابة

حصيلة كورونا في العالم تقترب من ٧ ملايين إصابة

واشنطن - (د ب أ)
بلغ عدد الإصابات الإجمالية في العالم بفيروس كورونا المستجد، نحو 6 ملايين و952 ألفا و505 حالات، حتى مساء اليوم الأحد.
جاء ذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
كما أسفر مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة 401 ألف و87 شخصا بشكل إجمالي على مستوى العالم

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