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السعودية ترأس اجتماعا للتعاون الإسلامي للرد على تهديدات إسرائيل بضم أراضي فلسطينية

08:48 م الأحد 07 يونيو 2020
السعودية ترأس اجتماعا للتعاون الإسلامي للرد على تهديدات إسرائيل بضم أراضي فلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب ا)

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، الأربعاء المقبل اجتماعاً وزارياً طارئاً، برئاسة السعودية للرد على التهديدات الإسرائيلية بضم "أجزاء من فلسطين".

وأعلنت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان له اليوم الأحد "إنها ستعقد الأربعاء القادم، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وأضافت أن وزير الخارجية السعودي رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله سيرأس الاجتماع بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الأسبوع الماضي أن حكومته ستضم أراضي بالضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

منظمة التعاون الإسلامي السعودية الرياض الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

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