ترامب: الحرس الوطني سيبدأ الانسحاب من واشنطن

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيتم البدء في سحب قوات الحرس الوطني من واشنطن، بعد نحو أسبوع من قيامه بنشر قوات اتحادية في العاصمة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة أيام من تواصل المظاهرات السلمية في واشنطن ضد وحشية الشرطة، وهي حركة تظاهرات بدأت في أواخر مايو الماضي احتجاجا على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وشهد أمس السبت مظاهرات حاشدة في مدن كبرى في أنحاء البلاد، بما في ذلك خارج البيت الأبيض، رغم سعي الرئيس للتقليل من أهمية وحجم الاحتجاجات.

وقال ترامب على موقع تويتر "لقد أصدرت أمرا للتو للحرس الوطني ببدء عملية الانسحاب من واشنطن العاصمة، بعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة التامة. سيتوجهون إلى مقراتهم ولكن يمكن أن يعودوا سريعا، إذا كانت هناك حاجة إليهم".

وأضاف "عدد المحتجين الذي حضر الليلة الماضية كان أقل كثيرا من المتوقع".