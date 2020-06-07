إسبانيا تخصص 9 مليارات يورو لدعم استجابة الحكومات الإقليمية لكورونا

مدريد - (د ب أ)

أعلنت إسبانيا، عن تخصيص 9 مليارات يورو (2ر10 مليار دولار) لمساعدة الحكومات الإقليمية في الاستجابة لجائحة "كوفيد-19".

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في بيان متلفز اليوم الأحد، إن الحكومة المركزية ستحول 6 مليارات يورو للحكومات الإقليمية في سبتمبر و 3 مليارات يورو في نوفمبر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .



وأوضح أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على ذلك الإجراء من خلال مرسوم في 16 يونيو.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 241310، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات في إسبانيا بلغ 27135، بسبب الفيروس فيما تعافي 150376 .

وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.