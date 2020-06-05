أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الجيش الليبي: نتعرض لضغوطٍ دولية وتلقينا مطالب بالتراجع 60 كلم عن طرابلس

08:37 م الجمعة 05 يونيو 2020
الجيش الليبي: نتعرض لضغوطٍ دولية وتلقينا مطالب بالتراجع 60 كلم عن طرابلس

اللواء أحمد المسماري

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش تعرض لضغوط دولية كبيرة، لافتًا إلى أنه تلقى مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، أن الجيش الليبي انسحب من ترهونة لتجنب المدينة الدمار.

وتابع "الأتراك كثفوا الغارات الجوية على مدينة ترهونة، والطائرات المسيرة التركية واصلت استهدافنا رغم وقف النار".

وأردف "الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء الانسحاب".

وكانت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أعلنت السيطرة على مدينة ترهونة، آخر معاقل الجيش الليبي في الغرب.

فيما أكد الجيش الليبي أنه ينسحب إلى بعد حدود طرابلس رغبة في استكمال المحادثات لعسكرية، قائلًا "نضع الكرة في ملعب المحجتمع الدولي".

أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي طرابلس ليبيا

الخبر التالى:

واشنطن تعيد تسمية منطقة خارج البيت الأبيض بـ"ساحة حياة السود مهمة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6675011

    عدد المصابين

  • 2894476

    عدد المتعافين

  • 391773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة